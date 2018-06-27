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Реалізація Мінських угод залежить від Москви – Волкер

Реалізація Мінських домовленостей та встановлення миру на сході України залежать від рішення Москви.

Курт Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер вважає, що встановлення миру на Донбасі та реалізація Мінських домовленостей залежать від рішення Москви, передає УНІАН.

За словами Волкера, врегулювати конфлікт на Донбасі можливо, проте це істотним чином почнеться “з рішення на користь миру та виконання Мінських угод у Москві”.

Проте через те, що Росія перекладає відповідальність на Україну, прогресу не було досягнуто.

– Один приклад – це проведення місцевих виборів. Це вимагається відповідно до Мінських угод, це важливий крок, який необхідно здійснити, і все ж таки, як можна організувати місцеві вибори, коли немає свободи для руху людей, немає свободи безпеки, кандидати не мають можливості проводити виборчу кампанію… а мільйон з половиною людей переміщено, і де не має наразі зібрання належних списків виборців? Це те, що необхідно зробити, але це можливо зробити лише тоді, коли буде адекватна безпека в регіоні, – сказав Волкер.

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До слова, тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі сьогодні за результатами переговорів у Мінську заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв’язку з початком сезону збирання врожаю.

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