Що зміниться з 1 липня 2018: пенсії, медреформа, комуналка

Зміни з 1 липня в Україні – це підвищення пенсій та прожиткового мінімуму, а також старт другого етапу медичної реформи.

Що зміниться в Україні з 1 липня і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна сфера

Монетизацію пільг на комуналку хочуть розпочати з 1 липня. Кабінет Міністрів планує запустити процес монетизації пільг на житлово-комунальні послуги з 1 липня 2018 року.

Після 1 липня підвищені пенсії отримають понад 813 тисяч українців. Майбутнє підвищення в липні складе 4,5% від прожиткового мінімуму, також на 4,5% збільшать соціальні стандарти в грудні. Для прикладу, зараз українські пенсіонери отримують не менше 1373 грн, в липні виплату збільшать до 1435 грн, тобто на 62 грн.

З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум. З 1 липня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 1777 грн.

Що з доларом

У наступному місяці аналітики не прогнозують значних коливань курсу долара. Більше того, за словами експертів, у липні може спостерігатися невелике зміцнення гривні через експортні надходження, які почнуться вже у наступному місяці, коли українські аграрії почнуть продавати зернові.

Що у лікарнях і магазинах

З 1 липня повноцінно стартує другий етап медичної реформи в Україні. З 1 липня фахівці почнуть отримувати гроші за надані послуги.

Також з 1 липня набуде чинності новий перелік послуг первинної медичної допомоги та список безкоштовних аналізів, серед яких аналіз на загальний холестерин, глюкозу крові, загальний аналіз сечі, тести на ВІЛ, вірусні гепатити та вагітність.

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З 1 липня на нові принципи фінансування перейдуть приблизно 15-20% медустанов первинної допомоги.

З 1 липня в Україні запроваджують нове маркування тютюнових виробів. Кабмін затвердив запровадження з 1 липня 2018 року нових зразків акцизних марок для тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва (крім сигарет з фільтром та без фільтра, цигарок).

Банки

З 1 липня банкам і фінустановам спростили порядок проведення операцій з обміну валют. Банки зможуть оформлювати квитанції про валютно-обмінні операції не лише в паперовій формі, але і в електронному вигляді.

НБУ з 1 липня припиняє карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок з впровадженням правил округлення загальної суми покупки для спрощення розрахунків готівкою.

В Україні з 1 липня запрацює реєстр боржників банків. До списку потраплять клієнти, які не повернули як мінімум 372,3 тис. грн. Вони більше не зможуть взяти кредит ні в одному з банків.

НБУ з 1 липня встановив “дзеркальний” ліміт для довгої та короткої валютної позиції на рівні 5%. Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку підвищується до 5% з 3%, ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції знижується до 5% з 8%.

Телекомунікації

Одразу два українські мобільні оператори lifecell та Vodafone з 1 липня розширюють мобільний інтернет за технологією 4G в діапазоні 1800 МГц в Україні.

З 1 липня у відділеннях Укрпошти можна буде розплачуватися картою. З 1 липня у відділеннях Укрпошти з’являться РОS-термінали.

Мінінфраструктури затвердило підвищення тарифів Укрпошти на підписку періодичних друкованих видань на 24,7% з 1 липня і на 19,2% з 1 січня 2019.

З 1 липня в Україні відключать аналогове ТБ. У зв’язку з рішенням Нацкомісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації, на всій території України аналогове ТБ буде відключено.

Транспорт

МАУ з 1 липня скорочує умови програми лояльності. Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) з 1 липня 2018 року скасовує можливість перевезення наднормативного багажу для учасників програми лояльності Panorama Club рівня Classic.

Київ

Уже з 14 липня вартість проїзду зросте до 8 грн у тролейбусі, автобусі, трамваї, фунікулері та метро столиці (зараз вартість поїздки в наземному транспорті становить 4 грн, а в метро – 5 грн).

У липні киянам доведеться більше платити за холодну воду. У сумі послуги водопостачання та водовідведення подорожчають на 20%: з 15,48 грн до 18,51 грн за кубометр.

До слова, читайте також про те, що змінилося в Україні з 1 червня 2018 року.