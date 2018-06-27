Скандальний закон про Інститут нацпам’яті: сейм Польщі вніс зміни

Сейм Польщі прийняв зміни до оновленого закону про Інститут національної пам’яті. У ньому скасували статтю, що передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів нацистів.

Про це повідомляє TVN24.

За зміни до закону проголосували 388 депутатів, проти – 25.

Проект змін до закону був внесений прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким до Сейму у середу вранці і передбачав скасування двох статей оновленого у січні закону: статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів Третього рейху і статті, яка поширює таку відповідальність навіть на іноземців.

Варто зазначити, що у віддалених статтях мова йде лише про “публічне приписування польському народу відповідальності за злочини Третього рейху”. Згадка про “злочини українських націоналістів” залишається, як і відповідальність за це.

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Нагадаємо, 1 березня в Польщі набув чинності закон про інститут національної пам’яті, який розширює повноваження установи у справі розслідування злочинів, скоєних проти польського народу”.

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