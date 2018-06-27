У центрі Києва обмежать рух: де і коли

З вечора 27 червня у центрі Києва перекриють рух транспорту.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

У середу, 27 червня, з 19.30 до 22.00 буде заборонено рух транспортних засобів (крім громадського).

З 1 липня з 20.00 до 24.00 – заборонено рух всіх видів транспортних засобів по Володимирському проїзду: від перехрестя вулиці Володимирська до перехрестя вулиці Мала Житомирська. Також рух обмежать і по вулиці Володимирській: від перехрестя вулиці Рейтарська до перехрестя вулиці Велика Житомирська.

Також буде перекрито рух вулицею Хрещатик:

28 червня з 8.00 до 22.00 години;

29 та 30 червня з 19.00 до 22.00 години;

1 липня з 10.00 до 20.00 години;

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ФОТО: Dreamstime.com