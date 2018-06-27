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Українських моряків, яких понад рік не випускали з Греції, повернули додому

6 українських моряків, яких затримали півтора року тому в Греції за підозрою в контрабанді, сьогодні вночі повернулися додому.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

– Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких, – заявив він.

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Як повідомлялося, судно з 16 українцями затримали у Греції в листопаді 2016 року.

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