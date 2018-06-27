В Ізмаїлі ввели карантин через африканську чуму

В Ізмаїлі Одеської області зафіксовано спалах африканської чуми свиней. У місті ввели карантин.

Про це повідомив у Facebook мер міста Андрій Абрамченко.

– 24 червня в одному з приватних домогосподарств міста зафіксовано випадок спалаху африканської чуми свиней. У зв’язку з цим міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій о 15 годині прийнято рішення про введення в Ізмаїлі карантину, – написав він.

У рамках карантинних заходів передбачається знищення всіх свиней у місті безкровним методом із подальшою утилізацією тушок шляхом спалювання на Некрасовском полігоні. Господарям тварин відшкодують збитки.

Крім того, реалізація в Ізмаїлі свинини, баранини, яловичини та м’яса птиці буде дозволена тільки за наявності відповідних документів, що підтверджують походження м’яса на території поза зоною карантину та факт забою на сертифікованому підприємстві.

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Також на час карантину на території міста й району виставлено пости для недопущення вивезення і ввезення свиней, а також м’яса та м’ясопродуктів без відповідних супровідних документів.

Зараз спалах африканської чуми зафіксований також у трьох селах Ізмаїльського району – Ларжанці, Новій і Старій Некрасівці, а також в Ренійському районі.

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