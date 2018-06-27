Вибори президента України. Кого хочуть бачити на посту номер один

Перед початком гонки перед виборами президента України, соціологи вивчили вподобання виборців. Факти ICTV зібрали інформацію про те, що турбує українців і за кого вони готові віддати голоси на виборах 2019.

Вибори президента України стали приводом для вивчення настрою українців. Опитування провела соціологічна група Рейтинг. В середині червня фахівці провели анкетування серед 2500 повнолітніх співвітчизників за репрезентативною вибіркою у всіх регіонах.

Тобто пропорційно віковому та статевому факторам всього населення України.

Проблеми в країні

Загалом, українці незадоволені станом справ в країні. Цілих 76% вважають, що справи рухаються в неправильному напрямку.

Цікаво, що приблизно однакова кількість опитаних в сформованій в країні ситуації звинувачує екс-президента-втікача Януковича і нинішню владу.

У той же час себе звинувачувати в ситуації, що склалася українці не поспішають. Лише 9% вважають винними суспільство в тому, що відбувається.

Серед основних проблем опитаних найбільше турбують:

Війна на Сході

Хабарі та корупція у владі

Безробіття

Низький рівень зарплат і пенсій

Недостатній рівень соцзахисту

Особисті проблеми

Головними серед особистих проблем українців залишаються соціальні.

Це ціни, тарифи і рівень зарплат.

Наші співвітчизники поділяють проблеми в країні та особисті. Є різниця по регіонах. Чим ближче до сходу – тим більше людей вважає війну особистої бідою. У той же час таких людей чимало на заході.

А корупція, при тому, що на думку опитаних носить загальнонаціональний масштаб, стала близькою проблемою лише для 15-16%.

Президент і партії

Відразу уточнимо, що дані взяті з відповідей респондентів, які точно визначилися з вибором за умови, що голосування проходило б у найближчу неділю. Для більш повної картини ми зібрали дані з різних опитувань.

За даними групи Рейтинг поки що лідером є Юлія Тимошенко. За нею йдуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко. Майже 9,5% тих, хто визначився з вибором, хочуть бачити президентом коміка і шоу-мена Володимира Зеленського.

Чинний президент Петро Порошенко виявився на п’ятому місці в компанії Святослава Вакарчука та Олега Ляшка.

Дещо інші дані має Фонд Демократичні ініціативи. Там явних лідерів серед кандидатів на президентську посаду не виділяють. Відносну підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має Юлія Тимошенко – 13,3%. Далі йдуть Анатолій Гриценко – 9,4%, Юрій Бойко – 8,4%, Петро Порошенко – 7,6% та Олег Ляшко – 7,4%.

Київський міжнародний інститут соціології перше місце так само віддає жінці. Якби вибори Президента України відбувалися в середині червня 2018 року, в першому турі більше голосів, ніж інші кандидати, а саме 19,5%, отримала б Тимошенко. Далі йдуть – Анатолій Гриценко (12,6%), Олег Ляшко (10,7%), Юрій Бойко (10,2%), Петро Порошенко (8,5%).

По-іншому список лідерів виглядає у компанії SOCIS. На першому місці Юлія Тимошенко, яка має 9,3% прихильників. За нею з відривом менш як у відсоток (8,4%) слідує Петро Порошенко. Далі: Святослав Вакарчук – 7,3%, Анатолій Гриценко – 7% та Володимир Зеленський – 6,6%.

Яким би не був результат виборів, від наступного глави українці хочуть вирішення питань світу на Донбасі. Інші вимоги віддзеркалюють проблеми, описані респондентами.



Це підвищення соцстандартів, боротьба з корупцією та безробіттям. Також він повинен підтримувати проєвропейські настрої українців. Вступ до ЄС підтримує 51% опитаних. Вступ до НАТО – 44%.

Парламент

Рейтинг політсил співвідноситься з президентським.

Результати опитування, проведеного Демократичними ініціативами, відрізняються. Голосів тих, хто піде на вибори, найбільше, як і за даними Рейтингу, отримали б Батьківщина (12,6%) та Громадянська позиція (10,7%). А далі інші учасники – Опозиційний блок, що має 8,5%, партія За Життя (8,1%), Радикальна Партія Олега Ляшка (7,9%), БПП Солідарність (7,8%). Імовірно, долають виборчий бар’єр також Самопоміч (5,1%) та нещодавно зареєстрована партія Слуга народу (5,0%).

Схожі місця, та ще одного артиста в рейтингу показує Київський міжнародний інститут соціології. 19,5% голосів віддали опитані Батьківщині. Далі за рівнем підтримки йдуть Громадянська позиція (14,4%), Опозиційний блок (10,5%), За життя (10,3%), Радикальна партія (9,7%), БПП Солідарність (7,3%), Блок Святослава Вакарчука (6,2%), зазначимо, що сам співак заявив, що балотуватись у президенти не збирається, і Слуга народу (5,2%).

Компанія SOCIS підрахувала, що якби парламентські вибори відбулись найближчим часом, перше місце посіла б Батьківщина – 9,7% голосів. 8,8% отримала б БПП Солідарність. Майже однакову кількість опитаних надали перевагу новій партії Слуга народу (7,2%) та Громадянській позиції (6,9%). Опозиційний блок має 5,5%, Радикальна партія – 5%.

Особливості вибору

Свій вибір українці роблять, покладаючись на телевізор. Саме звідти більшість черпає інформацію про політиків. Цілих 70% отримують інформацію зі ЗМІ.

Тільки 14% знають повну програму кандидатів.

На другому місці йде сарафанне радіо. Від знайомих про програми та плани кандидатів на президентське крісло дізнається 35% опитаних. Половина виборців зізналсь, що частково хоч раз знайомилася з програмою політиків.

Що може вплинути на ситуацію

Розраховувати, що число тих, хто не визначився з вибором (в середньому 15-20% в кожному регіоні) вплине на картину – не слід, кажуть соціологи.

– Як правило, це люди, які і не збираються йти на вибори. А інша частина розділиться пропорційно між учасниками виборів, – зазначає Олексій Антипович, керівник соціологічної групи.

Хто може вплинути на розподіл сил, так це самі кандидати.

Точніше ті з рейтингу, які вирішать не брати участь в гонці. Тоді голоси їхніх симпатиків розділяться між іншими конкурентами та таким чином можуть змінити картину.

Може здатися, що тільки самі політики впливають на підсумки президентської кампанії. Хоча зараз дві третини опитаних українців вважають, що майбутні вибори пройдуть нечесно, картина не настільки драматична.

Політики дійсно можуть вплинути на підсумок виборів. Дуже хотілося б, щоб вони це робили за допомогою своїх вчинків (мова не про концерти в районних ДК і горезвісної гречки), і програмних положень.

Фото: уніан, dreamstime

Яна Семенюк