Wizz Air відкриває 4 нові авіарейси з України

Авіакомпанія Wizz Air заявила про відкриття 4 нових рейсів з України.

Лоукостер Wizz Air заявив, що відкриває 3 нових напрямки з Києва та 1 з Харкова, а також збільшує частоту 7 популярних рейсів, повідомляє прес-служба міжнародного аеропорту Київ.

З Києва відкриються маршрути до Лісабона, Таллінна та Берліна, з Харкова – до Катовіце.

Вартість польоту до Лісабона складе 110 євро, до Таллінна — 50 євро, до Берліна — 40 євро, а до Катовіце можна буде полетіти за 15 євро.

Завдяки тому, що компанія розмістила у Києві третій літак також збільшиться частота польотів за 7 популярними напрямками, додавши 24 перельоти на тиждень.

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До слова, угорський лоукостер Wizz Air заборонив безкоштовно брати з собою ручний багаж до салону літака.