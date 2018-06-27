Співробітники СБУ припинили діяльність двох мешканців Дніпропетровщини, які в заборонених російських соціальних мережах провокували користувачів до масових заворушень у День Конституції України.

Співробітники СБУ встановили, що мешканці Дніпра та Жовтих Вод за завданням представників спецслужб РФ поширювали в соцмережах спеціально підготовлені матеріали, які адаптували саме для мешканців регіону.

Протягом останнього місяця основні “зусилля” зловмисників були спрямовані на провокацію масових заворушень і порушень громадського порядку під час урочистих заходів до Дня Конституції України.

– Серед матеріалів також виявлені “звинувачення” підрозділів Об’єднаних сил у провокаціях обстрілів на території окремих районів Донецької й Луганської областей та неправдиві “довідки” прибічників терористів зі значно завищеними втратами Збройних Сил України. Зловмисники агітували за входження центральних і східних областей України до складу Росії та насильницької зміни конституційного ладу нашої держави, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке використовували для розповсюдження антиукраїнських матеріалів.

В агітаторів також виявили інструкції, спеціально розроблені та надані для поширення представниками спецслужб РФ, для обходу блокування заборонених в Україні соціальних мереж і сайтів.



Фото: СБУ

Фото: СБУ Фото: СБУ Закликали до заворушень на День Конституції. СБУ затримала двох провокаторів / 3 фотографии

Відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчі дії.