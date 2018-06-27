Закликали до заворушень на День Конституції. СБУ затримала двох провокаторів

Співробітники СБУ припинили діяльність двох мешканців Дніпропетровщини, які в заборонених російських соціальних мережах провокували користувачів до масових заворушень у День Конституції України.
Співробітники СБУ встановили, що мешканці Дніпра та Жовтих Вод за завданням представників спецслужб РФ поширювали в соцмережах спеціально підготовлені матеріали, які адаптували саме для мешканців регіону.
Протягом останнього місяця основні “зусилля” зловмисників були спрямовані на провокацію масових заворушень і порушень громадського порядку під час урочистих заходів до Дня Конституції України.
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– Серед матеріалів також виявлені “звинувачення” підрозділів Об’єднаних сил у провокаціях обстрілів на території окремих районів Донецької й Луганської областей та неправдиві “довідки” прибічників терористів зі значно завищеними втратами Збройних Сил України.
Зловмисники агітували за входження центральних і східних областей України до складу Росії та насильницької зміни конституційного ладу нашої держави, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке використовували для розповсюдження антиукраїнських матеріалів.
В агітаторів також виявили інструкції, спеціально розроблені та надані для поширення представниками спецслужб РФ, для обходу блокування заборонених в Україні соціальних мереж і сайтів.
Відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчі дії.
Нещодавно співробітники СБУ затримали жінку, яка заклала вибухівку під пам’ятний знак УПА на замовлення російських спецслужб.
Фото, відео: СБУ