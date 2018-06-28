Бойовики обстріляли позиції українських військових: двоє наших бійців загинули

У четвер внаслідок бойових дій в районі населеного пункту Південне загинуло двоє українських військових.

– О 8.30 ранку бойовики відкрили вогонь з мінометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів по житловим будинкам цього населеного пункту. За мить чергові вогневі засоби вже відкрили вогонь по противнику. Як виявилося, під прикриттям вогню впритул до містечка наблизилась група бойовиків. На околиці Південного стався бій, який тривав майже півгодини, – повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

В ході бою було важко поранено бійця резервної групи. Командир взводу кинувся його рятувати, але був убитий ворожим снайпером. Невдовзі помер також і боєць, якого було поранено.

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– В зв’язку з ситуацією, яка склалася в цьому районі, командування Об’єднаних сил вжило дієвих заходів вогневого впливу на окупантів. Станом на 14.40 ситуація навколо Південного була стабілізована. За попередніми даними розвідки в районі Південного ворог поніс втрати 5 вбитими та 8 поранено, – зазначили у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, вчора Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі за результатами переговорів у Мінську заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв’язку з початком сезону збирання врожаю.

Фото: ООС.