День Конституції: як Україна змінювала свій Основний закон

28 червня Україна святкує День Конституції. Факти ICTV вирішили згадати, як змінювався Основний закон України протягом 22-х років.

Починаючи з 1996 року, Конституція України змінювалася кілька разів. Як правило, ці зміни збігалися з приходом до влади нових президентів.

Що було ДО

Сучасній Конституції України передували Конституція Пилипа Орлика (1710 рік), Конституція УНР (29 квітня 1918 року), Мала конституція ЗУНР (13 листопада 1918 року), Тимчасова Конституція Карпатської України (15 березня 1939 року).

Як приймали Конституцію 1996 року

Ухвалення Конституції далося Верховній Раді непросто: спочатку була напрацьована концепція, проведено обговорення, потім підготовлений проект, його допрацьовував парламент. До літа 1996 року в проекті Конституції було 6 тис. поправок.

26 червня президент Леонід Кучма видав указ про проведення у вересні референдуму з прийняття Конституції в редакції робочої групи. Після цього рішення Рада провела засідання тривалістю 24 години без перерви і до 9 години ранку 28 червня представила українцям Основний закон.

Конституція – 2000

Перша спроба змінити Конституцію була ініційована в 2000 році за президентства Леоніда Кучми. Зміни до Основного закону запропонували ухвалювати за результатами всенародного референдуму.

На голосування винесли питання щодо введення двопалатного парламенту; про право президента розпускати парламент, якщо протягом місяця він не сформує постійно діючу більшість або протягом 3 місяців не затвердить бюджет; про скорочення депутатів з 450 до 300; а також про позбавлення депутатів недоторканності.

Референдум підтримав зміни, проте в Конституцію їх не внесли.

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Конституція – 2004

8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції, які перетворили Україну на парламентсько-президентську державу. Повноваження президента були обмежені, тоді як парламенту й уряду значно розширені.

Тепер Верховна Рада призначала за поданням президента України прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ, а за поданням прем’єр-міністра – інших членів Кабміну. Кандидатуру прем’єр-міністра президент міг подати в парламент тільки за пропозицією коаліції депутатських фракцій, які становлять конституційну більшість.

Крім того, закон, прийнятий парламентом після подолання вето президента, що не підписаний і не опублікований президентом протягом 10 днів, міг бути негайно опублікований за підписом глави Верховної Ради.

У 2007 році президент Віктор Ющенко ініціював створення конституційної ради для проведення референдуму і скасування цих змін, однак це так і не вдалося.

Конституція – 2010

Після приходу до влади Віктора Януковича у 2010 році, підконтрольна йому в парламенті Партія регіонів направила до Конституційного суду запит із проханням розглянути конституційність реформи 2004 року.

Зрештою Конституційний суд без голосування в парламенті скасував Конституцію 2004 року і повернув Конституцію-1996. Таке рішення КС пояснив “порушенням” встановленої у Конституції процедури під час прийняття реформи в 2004 році.

Таким чином, у 2010 році Україна знову повернулася до президентсько-парламентської республіки.

До речі, в 2012 році Віктор Янукович створив Конституційну Асамблею для розробки нової Конституції, проте це перервав Євромайдан.

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Конституція – 2014

Після перемоги Євромайдану нова влада ініціювала питання щодо скасування рішення Конституційного суду. 21 лютого Верховна рада відновила Конституцію 2004 року на підставі того, що рішення Конституційного Суду проводилося без голосування в парламенті та суперечило положенням Конституції як 1996 року, так і 2004 року.

Тепер у політичній системі України головним знову став парламент.

Конституція – 2015

Через кілька місяців після вступу на пост президента Петра Порошенка, у парламент подали законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

Серед головних нововведень законопроекту – фінансова децентралізація регіонів, введення інституту префектів, надання президенту права розпускати місцеві ради і можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Цей проект депутати прийняли тільки в першому читанні.

Конституція – 2016

2 червня 2016 року Верховна Рада підтримала зміни до Конституції у частині правосуддя з метою перезапуску судової системи та очищення суддівського корпусу від корупціонерів.

Головними принципами судової реформи стали повернення до трирівневої судової системи, створення Вищої ради правосуддя, обов’язкова переатестація всіх суддів України, подвійна декларація (своя і членів родини), а також позбавлення недоторканності суддів.

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У лютому 2018 року президент Петро Порошенко запропонував зафіксувати в преамбулі Конституції України перспективи європейської і євроатлантичної інтеграції.

До речі, День Конституції України – єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. Тому 28 червня для всіх українців є офіційним вихідним днем.

Якщо ви досі не вирішили, куди піти на День Конституції, Факти ICTV підготували афішу цікавих заходів.

Фото: УНІАН