Денісову знову не пускають до Сенцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова досі не може потрапити у колонію Білий ведмідь (Ямало-Ненецький автономний округ РФ), щоб відвідати засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

– Уповноважений РФ Тетяна Москалькова з’явилася тут півгодини тому. Кортеж проїхав повз мене, хоча вона чудово мене бачила, – повідомила Денісова.

Український омбудсмен назвала таку поведінку демонстративною:

– Така демонстративна поведінка викликає одне питання – як вона збирається виконувати домовленості президентів, не кажучи вже про реалізацію гарантій щодо мого безперешкодного відвідування українських політв’язнів, наданих мені президентом РФ?

Денісова зазначила, що звернення до чергового колонії, спроби передати заяву про відвідування Сенцова безуспішні.

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Нагадаємо, що вчора уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови адміністрації президента РФ через нереалізовані гарантії, які дав їй Володимир Путін.

ФОТО: Людмила Денісова