PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ДТП у Харкові: Зайцеву помітили на вулицях міста/

ДТП у Харкові: Зайцеву помітили на вулицях міста

Підозрювану в масштабному ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву, яка знаходиться під арештом в СІЗО, помітили на вулицях Харкова.

Зайцеву вивозили на обстеження у клініку, заявила прес-секретар обласної прокуратури Віта Дубовик, пише місцевий ресурс Gx.

За її словами, Зайцева 26 червня в супроводі конвою відвідала лікарню.

Читайте: У Харкові зловили п’яним за кермом брата Зайцевої

– Коли справа вже знаходиться в суді, обвинувачена числиться за судовим органом і всі питання про відвідини і транспортування на обстеження вирішує виключно суд, – пояснила Дубовик.

image image
ДТП у Харкові: Зайцеву помітили на вулицях міста / 2 фотографии

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові автомобіль Lexus влетів у натовп. У результаті ДТП загинули 6 осіб.

Фото: Gx.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Потрійна ДТП під Львовом: 6 постраждалих, серед них посол Швейцарії
Тіло відлетіло у вітрину магазина! У Кривому Розі чоловік збив двох жінок (18+)
ДТП
Під Харковом авто на смерть збило пенсіонерку
ДТП у Києві: від удару авто закрутило на 180 градусів
ДТП у Києві: від удару авто закрутило на 180 градусів
Смертельна ДТП на Рівненщині: Mercedes на євробляхах влетів у маршрутку
ДТП
Перебігав дорогу: під Запоріжжям депутат збив на смерть чоловіка
Біля Дніпра авто знесло відбійник і врізалося у стовп: загинули три людини
Смертельна ДТП під Києвом: легковик протаранив дві фури (18+)
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка