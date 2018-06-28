Підозрювану в масштабному ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву, яка знаходиться під арештом в СІЗО, помітили на вулицях Харкова.

Зайцеву вивозили на обстеження у клініку, заявила прес-секретар обласної прокуратури Віта Дубовик, пише місцевий ресурс Gx.

За її словами, Зайцева 26 червня в супроводі конвою відвідала лікарню.

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– Коли справа вже знаходиться в суді, обвинувачена числиться за судовим органом і всі питання про відвідини і транспортування на обстеження вирішує виключно суд, – пояснила Дубовик.



ДТП у Харкові: Зайцеву помітили на вулицях міста / 2 фотографии

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові автомобіль Lexus влетів у натовп. У результаті ДТП загинули 6 осіб.

Фото: Gx.