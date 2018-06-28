Готуйте парасольки! Детальний прогноз погоди на липень

Початок липня в Україні буде дощовим, при цьому протягом майже всього місяця утримається спека.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає Обозреватель.

Підвищуватися температура почне вже наприкінці червня – починаючи з 27 числа.

Так, згідно з прогнозом, з 26 по 28 червня температура сягатиме +31°, однак у перший тиждень липня погода вже не буде такою теплою.

Денна температура коливатиметься у межах 26-28 градусів, а вночі опускатиметься до 15-18° тепла.

За словами Горбаня, з 2 по 5 липня, очікується дощовий циклон, а повернення червневого тепла можна буде очікувати лише 9 липня, однак триватиме спека аж до 22 липня.

У цей період лише іноді можуть бути незначні опади (з 11 по 13 і з 19 по 22 липня).

– З 23 по 26 липня очікується зниження температури до комфортних 24-27 градусів, а наприкінці місяця – з 27 по 31 липня – в Україну прийде “хороша спека” у межах 29-33 градусів, – розповів Горбань.

Тільки з 26 по 28 липня місцями очікуються дощі з невеликим зниженням температури, додав синоптик.

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