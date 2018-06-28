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Факти / Україна / Конституція України 2018 - повний текст/

Конституція України 2018 – повний текст

Україна святкує День прийняття найважливішого документа країни щорічно 28 червня. Саме в цей день в 1996 році Верховна Рада повністю підготувала Конституцію незалежної України.

Конституція України офіційно закріпила право нашої країни вважатися незалежною суверенною державою.

Не знання законів не звільняє від відповідальності.

Цей документ має найвищу юридичну силу, тому всі прийняті закони повинні відповідати йому. З його прийняттям українці отримали можливість відстоювати свої права громадянина, а наша країна підвищила авторитет на міжнародній арені.

Кожен громадянин повинен шанувати і знати Основний документ держави.Тому Факти ICTV подають повний текст Конституції України.

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV робили ТЕСТ, який покаже, чи знаєте Ви Конституцію України.

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