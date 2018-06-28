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Конституція України з’явилася на вулицях Донецька

До Дня Конституції України в окупованому Донецьку з’явились листівки з цитуванням головного закону держави.

Про це у Twitter повідомив активіст і колишній боєць батальйону Артемівськ Віталій Овчаренко.

За його словам, листівки з’явились біля автостанції на Критому ринку, на вулиці Університетській, 40, на розі бульвару Шевченка та 50-річчя СССР, а також Ілліча та Ульянової.

Читайте: Чи знаєте ви Конституцію України – ТЕСТ

– Донеччани нагадують російським окупантам що #ДонецькЦеУкраїна, – написав Овчаренко та опублікував фото листівок.

Нагдаємо, 28 червня Україна святкує День Конституції. Факти ICTV вирішили згадати, як змінювався Основний закон України протягом 22-х років.

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