Конституція України з’явилася на вулицях Донецька

До Дня Конституції України в окупованому Донецьку з’явились листівки з цитуванням головного закону держави.
Про це у Twitter повідомив активіст і колишній боєць батальйону Артемівськ Віталій Овчаренко.
За його словам, листівки з’явились біля автостанції на Критому ринку, на вулиці Університетській, 40, на розі бульвару Шевченка та 50-річчя СССР, а також Ілліча та Ульянової.
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– Донеччани нагадують російським окупантам що #ДонецькЦеУкраїна, – написав Овчаренко та опублікував фото листівок.
Нагдаємо, 28 червня Україна святкує День Конституції. Факти ICTV вирішили згадати, як змінювався Основний закон України протягом 22-х років.
Фото: Vitalii Ovcharenko
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