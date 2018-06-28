ПАРЄ закликала РФ без зволікань звільнити всіх українських політв’язнів

Парламентська асамблея Ради Європи закликає владу РФ негайно звільнити всіх ув’язнених українців в окупованому Криму, у Донецькій і Луганській областях і на території Росії.

Відповідну резолюцію підтримали 77 парламентаріїв, утрималися 15, передає УНІАН.

Зокрема, Асамблея закликає Російську Федерацію “без зволікання звільнити всіх українців, ув’язнених у Російській Федерації та окупованому Криму, за політично вмотивованими звинуваченнями, і докладати всіх зусиль, щоб прискорити звільнення українських громадян, яких утримують під вартою на тій території Донбасу, яка знаходиться під ефективним контролем Росії “.

У той же час у резолюції наголошується, що Росія повинна забезпечити дотримання прав людини, що знаходиться під вартою до моменту їх звільнення і, зокрема “дотримуватися заборони на застосування тортур, нелюдського або такого поводження, що принижує людську гідність, або покарання, і забезпечити право на доступ до необхідної медичної допомоги з метою, щоб здоров’я та благополуччя належним чином були захищені”.

Крім того, висловлюється заклик “утриматися від примусового годування українського режисера Олега Сенцова або інших бранців і також використовувати лише медичну допомогу для збереження його та їхніх життів з суворим дотриманням Конвенції про запобігання катуванням”.

Разом з тим ПАРЄ закликає РФ дозволити незалежним міжнародним спостерігачам здійснювати моніторинг стану здоров’я та умов утримання українців під вартою. Також Асамблея закликала РФ дозволити українським чиновникам, у тому числі Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини відвідувати українських бранців.

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Нагадаємо, що український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває у Росії, але їй не дозволили зустрітися ні з одним з українських політв’язнів – зокрема відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує у російській колонії вже 45 днів, до Романа Сущенка, Миколи Карпюка.

У зв’язку з цим вона звернулася у листі до голови адміністрації президента РФ.