Війна на Донбасі: багато загиблих і поранених

За минулу добу бойовики 32 рази обстріляли позиції ЗСУ. У результаті бойових дій троє українських військових загинули, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Луганський напрямок

Неспокійно було у районі населеного пункту Кримське. Там противник вів вогонь по позиціях ЗСУ з 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. А у районі населеного пункту Станиця Луганська ворог здійснив чергову провокацію, застосувавши стрілецьку зброю.

Донецький напрямок

Бойовики активізували бойові дії і застосовували по позиціях ЗСУ переважно гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а на окремих напрямках зафіксовано вогонь з озброєння БМП. Під прицільним вогнем знаходилися захисники Мар’їнки, Авдіївки, Південного, Опитного та Новомихайлівки.

Маріупольський напрямок

Найбільшої кількості обстрілів зазнали захисники маріупольського напрямку. Тут ворог застосовував ствольну артилерію калібром 122-мм, 120-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також протитанкові керовані ракети. Вогневого впливу зазнали наші позиції у районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Талаківка, Старогнатівка, Павлопіль, Богданівка та Широкине. У результаті обстрілу Залізного постраждали дві цивільні особи.

За даними розвідки, за минулу добу 10 бойовиків були ліквідовані і 7 – поранені.

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Нагадаємо, вчора Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі за результатами переговорів у Мінську заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв’язку з початком сезону збирання врожаю.