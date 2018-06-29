Український політв’язень Олександр Кольченко, який перебуває в колонії у Челябінській області, написав заяви про зустріч з українським омбудсменом Людмилою Денісовою і українським консулом в Єкатеринбурзі Георгієм Закраєвським.

Про це йдеться у листі, який зі слів Олександра Кольченка записали адвокати Уральської правозахисної групи під час відвідування.

– Під час зустрічі з адвокатом мною написані заяви на ім’я начальника НК-6 Тордова Д. М. про зустріч із консулом України в м. Єкатеринбурзі Закраєвським Г. та уповноваженим із прав людини України Денісової Л., які будуть передані мною через адміністрацію начальнику колонії, – повідомляється у листі, датованому 26 червня.

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За словами Кольченка, на момент написання листа він продовжує перебувати в медчастині, де його годують під наглядом лікарів, а після кожного прийому їжі перевіряють вагу, тиск, температуру та пульс.

– Моя сьогоднішня вага 63 кілограми. Почуваюся добре, – зауважив політв’язень.



Фото: Tatiana Shchur Фото: Tatiana Shchur Кольченко просить про зустріч з українським консулом і омбудсменом / 2 фотографии

Нагадаємо, Олександр Кольченко оголосив про голодування 31 травня. Однак через погіршення стану здоров’я вимушений був його перервати 7 червня.

За час голодування вага Кольченка знизилася до 54 кг.

Фото: Tatiana Shchur