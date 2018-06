Куди піти у липні у Києві: топ-10 найкращих заходів

Червень уже встиг відзначитись багатьма цікавими подіями, але літо 2018 набирає оберти, і в липні на столичну публіку чекає чимало яскравого та незабутнього.

У цьому місяці киян чекають найкращі фестивалі світових виконавців, яких багато меломанів навіть і не сподівалися почути. Вперше у Київ приїдуть Massive Attack, Gorillaz і Kaleo.

Крім того, в липні відбудеться найбільший фестиваль Atlas Weekend. У столицю повернуться Placebo, LP і The Chemical Brothers.

Також в цьому місяці можна піти на реп-концерт La Coka Nostra та дізнатись нарешті, що таке справжня “стара школа”.

Факти ICTV підготували список найкращих заходів липня.

ВДНГ

4-8 липня, 14.00

Вартість: 1500 – 5000 грн.

Купити квитки можно тут

Минулого року Atlas Weekend став справжнім місцем паломництва шанувальників якісної музики і поціновувачів душевного відпочинку. За 5 днів фестивалю на 8 сцен виходили 200 учасників, серед яких були топові артисти України і справжні легенди світового рівня: The Prodigy, RÖYKSOPP, Kasabian, Nothing but Thieves, Alex Clare, Джон Newman Three Days Grace, Бумбокс, The Hardkiss, Monatik, Brainstorm, Noize MC та багато інших.

Цього року на фестивалі заявлені Martin Garrix, Placebo, LP, The Chemical Brothers та багато інших виконавців зі світовими іменами.

Якщо ви поки не знаєте кого слухати, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про хедлайнерів на сценах Atlas Weekend 2018.

Джаз на Пляжі — Nat King Cole & Nina Simone

Фото: marcoconcert.com

ЮБК

5 липня, 20.00

Вартість: 400 грн.

Купити квитки можно тут

Завдяки йому темношкірі артисти вперше змогли зайняти гідне місце в музичному світі. Її називали Мартіном Лютером у спідниці за боротьбу з расовою дискримінацією.

У цей вечір у програмі хіти Нета Кінг Коула і легендарної Ніни Сімон у виконанні молодих і талановитих зірок українського джазу – Old Fashioned Band:

Аняаня Удонгво (Anyanya Udongwo), Кемі Оці(KamiOne) – вокал

Павло Ігнатьєв – фортепіано

Андрій Чмут – саксофон

Джордж Івага (George Iweze) – бас

Тобі Фантонаде (Tobi Fatonade) – барабани

Опера під зоряним небом

Фото: life.bodo.ua

Планетарій

6 та 27 липня, 19.30

Вартість квитків: 200-400 грн

Купити квитки можна тут

Космос неосяжний, незбагненний і безмежний. Для того щоб доторкнутись і відчути його глибинну сутність, одного способу сприйняття точно буде замало. Саме тому спільний проект Київського планетарію та колективу Eclectic Sound Orchestra своїм вдалим поєднанням яскравих зоряних проекцій на куполі та шедеврів світової опери дарує змогу побачити і почути величні міжпланетні простори, на час дійства відірвавшись від землі для назабутньої мандрівки. Запрошуємо всіх бажаючих поринути у подорож Всесвітом під звуки оперних арій.

Soul Jazz from Texas: LEE MAYS

Фото: kiev.karabas.com

Caribbean Club

6 липня, 20.00

Вартість квитків: 120-400 грн

Купити квитки можна тут

Відомий американський композитор, вокаліст і музикант Лі Мейс їде до Києва з концертом, що неодмінно стане великою приємністю для столичних поціновувачів джазу.

Як заявляє сам Мейс, його твори — це спосіб спілкування з найрізноманітнішою публікою, що ставить за головну мету донести до слухачів меседж про найвищі духовні цінності і потреби людської душі. На сцену Caribbean Club музикант вийде у супроводі команди українських виконавців.

La Coka Nostra

Фото: hiphop4real.com

Зелений Театр

19 липня, 20.00

Вартість квитків: 649-1099 грн

Купити квитки можна тут

Понад десять років тому у Нью-Йорку навколо виконавця Danny Boy утворилось потужне угрупування La Coka Nostra. До колективу входили Everlast з легендарного House of Pain та DJ Lethal. На цей час у складі гурту, крім засновника, виступають Slaine та Ill Bill. Саме у такому складі артисти завітають до Києва, щоб дати концерт, продовжуючи свою боротьбу за повернення хардкор хіп-хопу як передового і найбільш прогресивного явища у репі.

Від цих безкомпромісних бійців “старої школи” варто чекати маси драйву, жорсткого груву та цілковитого шаленства на сцені і в залі. La Coka Nostra залишаються вірними традиціям репу в його далеко не наймоднішому нині вигляді, проте справжньому і чесному. Тож якщо ви поділяєте такі цінності — концерт цих божевільних нью-йоркців неймовірно надихне і “розгойдає” вас.

Fink

Фото: mewos.in.ua

Зелений Театр

18 липня, 20.00

Вартість квитків: 759-2190 грн

Купити квитки можна тут

Талановитий і харизматичний Fink знову завітає до України, щоб презентувати шанувальникам новий альбом Resurgam. Свіжа платівка здивувала всіх неймовірним звучанням, якого домігся британський музикант, і тепер публіка з нетерпінням чекає на живий виступ артиста, адже лайв-концерти є беззаперечно правильним місцем для сприйняття творчості Фіна Грінолла.

ZEDD

Фото: billboard.com

Stereo Plaza

19 липня, 21.00

Вартість квитків: 649-2549 грн

Купити квитки можна тут

ZEDD — молодий виконавець, котрий попри вік здобув звання одного з найкращих у своїй справі.

Нині ZEDD є одним із найпопулярніших діджеїв у світі, і на його візит у Києві чекали довго. Хтось навіть скаже, що занадто довго. Але диво сталось, і вже 19 липня маємо змогу почути виступ зірки у Stereo Plaza, втамувавши свою жагу до музики й танцю добірними ритмами.

Фото: Facebook.com/uparkfestival

Стадіон Динамо

25-26 липня

Вартість квитків: 999-2800 грн

Купити квитки можна тут

Gorillaz, Massive Attack, Kaleo, Bonobo, Tove Lo, Young Fathers — ні, це не просто перелік найкрутіших і найактуальніших діячів музичного простору цієї планети. Усі вони хедлайнери UPark Festival 2018, які своєю появою на афіші засвідчили серйозні амбіції цього заходу стати одним із найяскравіших фестів усієї Європи цього літа.

Масштаб фестивалю, з точки зору зірковості учасників, є безпрецедентним для нашої країни, і це дає змогу розраховувати на неймовірне дводенне свято музики. Поміж відомих іноземних виконавців Україну гідно представлять Yuko та Onuka.

Warhaus

Фото: medium.com

Зелений Театр

28 липня, 20.00

Вартість квитків: 599-1290 грн

Купити квитки можна тут

Маартен Девольдере — співзасновник улюбленого багатьма бельгійського гурту Balthazar, котрий вже навідував Київ зі своїм новим проектом Warhaus, і цим візитом причарував до своєї творчості українську публіку.

Надзвичайно продуктивний артист, якому вже встигли пророкувати почесне місце в бельгійському поп-середовищі, пише напрочуд чуттєві і витончені твори.

Нагадаємо, 21 червня британська група Jamiroquai виступила у Києві в рамках мультикультурного фестивалю BeLive 2018.