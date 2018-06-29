ООС: на Донбасі загинули четверо бійців, двох поранено

Минулої доби бойовики 28 разів вдалися до прицільного вогню по позиціях ЗСУ на Донбасі, 9 з яких – із важкого озброєння. Четверо військових загинули, двох поранено.

28 червня ворог активізував бойові дії із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На окремих ділянках бойовики використовували озброєння танків, ствольну артилерію та міномети, які заборонені Мінськими домовленостями, повідомляє штаб ООС.

Луганський напрямок

Ворог проявляв активність у нічний час і вів вогонь по захисниках Новотошківського з танку, мінометів, автоматичних гранатометів і БМП.

У районі Світлодарської дуги противник із гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Світлодарська та Новозванівки.

Внаслідок вогневих провокацій один наш захисник загинув, ще одного поранено.

Горлівський напрямок

Гаряче було в районі населеного пункту Південне. Бойовики активно застосовували міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети, вогонь із яких був прикриттям роботи снайпера та диверсійної групи.

Стабілізувати ситуацію вдалося лише дієвими заходами вогневого впливу на окупантів. Двоє українських захисників загинули.

Внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів і великокаліберних кулеметів отримав поранення захисник Луганського.

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Донецький напрямок

Ворог обстрілював із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції ЗСУ в районі населених пунктів Мар’їнка, Верхньторецьке та Авдіївка.

Один із захисників Авдіївки отримав несумісні і життям поранення.

Маріупольський напрямок

Противник застосував по захисниках Павлополя ствольну 122-мм артилерію, 120-мм міномети та станкові протитанкові гранатомети.

Вогневого впливу також зазнали наші позиції в районі населених пунктів Водяного, Лебединського, Гнутового, Новотроїцького та Широкиного.

За уточненими даними розвідки, 9 бойовиків російських окупаційних військ знищено, вісьмох поранено.

Раніше бойовики 32 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – троє захисників загинули, ще троє зазнали поранень.

Фото: УНІАН