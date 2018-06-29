Північний потік-2 використовується для тиску на ЄС – Парубій

Проект газопроводу Північний потік-2 використовується Кремлем для політичного тиску на Європейський Союз.

Глава Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Кремль використовує проект газопроводу Північний потік-2 для політичного тиску на Європейський Союз і поширення корупційних схем, передає Інтерфакс-Україна.

Він назвав не менш важливою інформаційну складову агресії РФ, економічну, гуманітарну, а також енергетичну складову.

– Двічі, в найбільші морози, Російська Федерація відключала газопостачання Україні, вимагаючи політичних впливів на ситуацію в нашій країні, – сказав Парубій.

За його словами, газ для Росії – це механізм політичного впливу і джерело великої корупції.

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До слова, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький вважає, що Північний потік-2 несе загрозу для Європи.