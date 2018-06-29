Сенцову насильно нав’язують російське громадянство – Денісова

Росія намагається насильно нав’язати українському політв’язню Олегу Сенцову російське громадянство.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ намагається насильно нав’язати українському політв’язню Олегу Сенцову російське громадянство, передає 112 Україна.

– Російська Федерація намагається нав’язати йому насильно російське громадянство – як покарання. Дивний підхід. Громадянство повинно бути привілеєм, а не покаранням, – сказала Денісова.

Омбудсмен додала, що їй відмовили у відвідуванні Сенцова, оскільки вона не є громадянкою Росії.

– Вчора уповноважений з прав людини Москалькова теж відмовила (У відвідуванні. – Ред.) на підставі, що я не громадянка Російської Федерації. Було б дивно, якби український омбудсмен була громадянкою Російської Федерації. Я – українська кримчанка. Так само, як й Олег Сенцов – український кримчанин, – підсумувала Денісова.

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До слова, Київ готовий передати 23 громадян Росії, засуджених в Україні за різні злочини, в обмін на 23 українських політв’язнів, яких незаконно утримують в РФ.