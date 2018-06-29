Ув’язненого у Росії українця Станіслава Клиха перевели до психіатричної лікарні.

Українського політв’язня Станіслава Клиха перевели з російської колонії до психіатричної лікарні, повідомляє УНІАН.

– На сьогодні я замовила розмову з ним, але вона не відбулась, тому що його відправили в психіатричну лікарню, – сказала матір політв’язня Тамара Клих.

Вона додала, що під час останньої зустрічі з політв’язнем адвокат помітив значне погіршення його здоров’я.

Клиха раніше поміщали в психіатричну лікарню, після чого стан його здоров’я погіршився і він провів у комі 6 днів.

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До слова, український політв’язень Олександр Кольченко, який перебуває в колонії у Челябінській області, написав заяви про зустріч з українським омбудсменом Людмилою Денісовою і українським консулом в Єкатеринбурзі Георгієм Закраєвським.