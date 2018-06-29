Ціна за агресію зростатиме! Порошенко про продовження санкцій проти РФ

Президент Петро Порошенко висловив подяку лідерам Європейського Союзу за рішення щодо продовження санкцій проти Росії, зауваживши, що ціна за агресію і надалі зростатиме.

Про це президент Петро Порошенко написав у Facebook.

– Важлива новина з Брюсселя: лідерами Євросоюзу ухвалено політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти країни-агресора.

Глибоко вдячний всім нашим друзям у ЄС за непорушні єдність і солідарність з Україною, – зауважив президент.

Порошенко подякував Ангелі Меркель та Еммануелю Макрону за надану об’єктивну оцінку ситуації на окупованому Донбасі та визнання чіткої відповідальності Кремля за брутальне невиконання Мінських домовленостей.

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– Ціна за агресію і надалі зростатиме, якщо Росія продовжуватиме підривати мирний процес та ігнорувати свої зобов’язання. Вірю, що спільним фронтом ми зможемо примусити агресора поважати міжнародне право та забезпечити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України! – додав президент.

Раніше стало відомо, що на саміті лідери країн Євросоюзу домовилися про єдину політику щодо прийому біженців, а також вирішили продовжити санкції щодо Росії.

Фото: Прес-служба АП