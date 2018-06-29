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Україна готова передати 23 росіянина в обмін на 23 українських політв’язнів – Денісова

Київ готовий передати 23 громадян Росії, засуджених в Україні за різні злочини, в обмін на 23 українських політв’язнів, яких незаконно утримують у РФ.

Людмила Денісова

Про це заявила на брифінгу уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– Ми готові забрати утримуваних громадян за процедурою екстрадиції. І в екстрадиції нам відмовляє Російська Федерація. Ми прагнемо забрати їх через політичні домовленості.

Ми готові передати Російській Федерації 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії. В обмін на 23 українців із російських тюрем, – наголосила Денісова.

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Тим часом український політв’язень Олександр Кольченко написав заяви про зустріч з українським консулом та омбудсменом.

Фото: Людмила Денісова

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