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В Україні з’явиться посольство Ірландії

Незабаром в Україні відкриють посольство Ірландії.

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив у Facebook, що провів зустріч з головою нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом і віце-прем’єр-міністром – міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковене, у результаті якої було досягнуто домовленості про відкриття посольства Ірландії в Україні .

– Серед результатів поїздки – домовленість про відкриття найближчим часом в Україні посольства Ірландії, – написав Клімкін.

Ірландія заявила про підтримку санкцій проти Росії і готовність відстоювати інтереси України в ЄС.

Крім того, під час зустрічі домовилися направити торгово-економічну місію для обробки подальших шляхів розвитку бізнес-зв’язків.

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До слова, Україна підпише угоду про безвізовий режим з Македонією.

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