Зламали нігті або спалили волосся? Як домогтися компенсації від салону краси (ІНФОГРАФІКА)

Замість блондинки ви перетворилися на рожеве курча? Хотіли красивий манікюр, а отримали зламані нігті? Факти ICTV дізналися, як не платити за неякісні послуги, коли слід вимагати компенсацію і як обрати якісний салон краси.

Помилки перукарів і косметологів іноді дуже дорого коштують і призводять до несподіваних, а іноді навіть жахливих наслідків. У 2017 році у клієнтів увірвався терпець і вони раз у раз стали влаштовувати самосуд – розмахувати кулаками і навіть вбивати.

Деякі надходили більш гуманно і зверталися у поліцію, саджаючи недобросовісних перукарів за ґрати. Процес триває.

Факти ICTV на прикладі реальних історій, а також за допомогою адвоката Олександра Босенка розібралися у складному процесі між клієнтом і салонами краси.

В’язниця і вбивства

У минулому році у Дніпровському районі Києва жінка побила перукаря через невдалу зачіску. Від отриманих травм майстер померла. Пізніше схожий випадок стався у Росії. Там незадоволений клієнт заколов перукаря шампуром.

Більш гуманно питання вирішилося у Німеччині. У невеликому німецькому містечку Боркен перукар так замріявся, що відрізав жінці на 20 см волосся більше! Клієнтка не розгубилася і подала заяву у поліцію.

А ось у США перукаря навіть запроторили за ґрати. Він не тільки виголив клієнту смугу по центру голови, а й полоснув лезом по вухах.

Зіпсована краса

Неприємна ситуація сталася і з нашою героїнею Катериною Долговою. Після процедури у салоні дівчина з блондинки перетворилася на рожеве курча з зеленими пасмами.

– Прийшла з проханням підняти чорний корінь. Майстер приступив до фарбування… Яким же було моє здивування, коли через 40 хвилин я побачила себе у дзеркалі: мій рідний корінь був жовтим, пофарбований чорний корінь – яскраво помаранчевим (по всьому колу голови), а довжина – неоднорідна рожева! Сказати, що я була ц шоці, значить нічого не сказати, – ділитися спогадами дівчина.

На той момент вона була впевнена, що все ще можна виправити – і стала вимагати повторне фарбування. Але ні одна, ні навіть дві додаткові маніпуляції не допомогли.

– Після ще двох годин моє волосся стало схоже на солому, але колір залишився таким самим. Ридаючи у кріслі, я запропонувала свій варіант: просто підстригти мене під нуль! – каже Катерина.

У результаті дівчина провела у салоні 12 годин і пішла зі зіпсованою зачіскою та жахливим настроєм. Їй знадобився рік, щоб привести волосся до ладу, а також чимало грошей і сил.

Як не платити поганому майстру

Як слід було вчинити дівчині у цій ситуації – запитали у досвідченого адвоката Олександра Босенка.

За законом України Про захист прав споживачів, дівчина мала право не лише на безкоштовне усунення недоліків і на повторне надання послуги, а й на компенсацію.

– Катерина цілком могла вимагати не тільки матеріальну, а й моральну компенсацію. Це передбачено статтями 6, 8, 10 закону України Про захист прав споживачів і робиться через суд. При цьому немає фіксованої суми компенсації: по суті це ціна послуги, плюс моральний збиток, – говорить експерт.

Ось як потрібно було зробити. У першу чергу дівчині варто було покликати адміністратора і описати ситуацію. Цього повинно вистачити – недоліки виправили б абсолютно безкоштовно.

Проявіть наполегливість і покажіть знання закону.

Але що робити, якщо у салоні, не дивлячись на доводи, все-таки вимагають оплатити неякісну послугу?

У такому випадку слід написати листа виконавцю з вимогами повернути гроші або безкоштовно усунути недоліки неякісної процедури.

Не допомогло? Вимагайте Книгу скарг і пропозицій.

– Буває, що після цього майстер стає більш поступливим: все-таки репутація дорожча за гроші. Якщо ж слова не допомогли, переходьте до дій і пишіть відгук. Але не забудьте сфотографувати або зняти копію написаної скарги, – говорить Олександр.

Після цього варто написати у Держпродспоживслужбу. У скарзі чітко і ясно викласти ситуацію, і надати відповідні докази – фото, відеозаписи, чеки.

– Можна спробувати відновити справедливість через Держпродспоживслужбу або відразу піти до суду. Тут обмежень немає: не потрібно спочатку подавати скаргу у служби, а вже потім до суду. Але слід пам’ятати – неможливо захистити свої права у суді або у контролюючих органах, якщо немає належних документів, – заявляє адвокат.

Зразок скарги.

Що за документи?

Це квитанція про оплату отриманої послуги. Важливо, щоб там були вказані вид процедури, ким і коли вона надавалася.

– Краще з салоном оформити договір про надання послуги. Тоді ви зможете прописати не лише основні пункти, а й відповідальність за неякісне виконання процедури, – розповідає експерт.

Звичайно, на практиці такий договір майже ніхто не укладає. Тоді єдиний доказ – це чек. Не завадить додати і фотодокази до і після процедури.

Хороший майстер – відсутність проблем!

Але краще рішення проблеми, може бути лише її відсутність. Тому переконайтеся у професійності фахівця і якості салону краси.

Термін придатності. Перш за все, погляньте на дати внизу упаковки. Так, фарби для волосся, лаки і маски – не йогурт, але у них теж є термін придатності. Від цього залежатиме якість процедури.

– Майстер зобов’язаний надати клієнту достовірну інформацію про якість косметичних засобів і технічного обладнання, документи, що підтверджують це, – розповідає адвокат.

Чи мив майстер руки? Здавалося б проста річ, але дуже важлива. Теж стосується і зміни рукавичок, дезінфекції інструментів.

– Весь інструмент, який використовується для манікюру, педикюру, пірсингу повинен дезінфікуватися, очищатися і стерилізуватися. У разі уколів, порізів уражене місце повинно оброблятися дезинфікуючими препаратами. Майстер зобов’язаний змінити рукавички і вимити руки з милом, – говорить експерт.

Погляньте на стіну. Не бійтеся запитати у майстра про його освіту, вимагайте документальне підтвердження слів.

Іноді питати і не доводиться: у кабінеті показово висять дипломи, сертифікати, подяки.

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Як обрати салон

Якщо з майстром все більш-менш зрозуміло, то як бути з салоном краси.

Адвокат радить звертати увагу на законність підприємства. У салоні на видному місці повинен висіти куточок споживача з певною інформацією.

Там повинні бути:

реєстраційні документи;

ліцензія;

дозвіл від санітарно-епідеміологічної служби;

правила надання послуг;

види послуг;

прейскурант цін;

телефони органів контролю дотримання прав споживачів;

перелік гарантійних зобов’язань перед клієнтом;

книга скарг та пропозицій.

Також необхідно звернути увагу на фасад закладу. Там обов’язково повинні бути вказані:

назва салону;

ПІБ власника;

режим роботи.

Якщо цих атрибутів немає, то краще обійти такий заклад стороною.

Процедури у салоні краси – це той же товар і якщо він зіпсований, ви в праві не платити. Пам’ятайте свої права і відстоюйте справедливість. А краще дотримуйтесь порад юриста і не звертайтеся до закладів із сумнівною репутацією.

Ангеліна Маліновська

ФОТО: Dreamstime.com