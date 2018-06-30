800 українців “застрягли” в Тунісі та залишаться там ще на 2 дні

Кількість українських туристів, які не можуть вилетіти з Тунісу, досягла 800 осіб.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі українського телеканалу, пише УНІАН.

За його словами, в ніч на суботу з Тунісу був один додатковий борт, який забрав 120 осіб, а у понеділок, 2 липня, буде забезпечено ще 5 рейсів, з них два будуть на Львів і три — на Київ.

При цьому Омелян пояснив, що затримка з поверненням українців з Тунісу виникла через те, що туроператор Oasis Travel заборгував перевізнику Bravo більше мільйона доларів.

– Про цю ситуацію Oasis Travel знав, були різні моменти врегулювання, ніяких коштів не надходило, — підкреслив міністр.

Читайте: Злива в Івано-Франківській області зруйнувала 9 км доріг і пошкодила 9 мостів

Омелян називає “обурливою” ситуацію з українцями, які “застрягли” в аеропорту Тунісу, і заявляє, що Мінінфраструктури вимагатиме від ГПУ порушити кримінальну справу в зв’язку з шахрайством з боку туроператора Oasis Travel.

Нагадаємо, в Києві через негоду скасовано десятки авіарейсів.

Фото: alwaysbusymama.com