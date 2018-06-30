Бойовики обстріляли ЗСУ з танків і мінометів. Поранені військові

Бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях сил ООС, з яких 8 – з важкого озброєння. Двоє українських військових поранені.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

На Луганському напрямку противник обстріляв з танка захисників Новотошківського. Також під ворожим вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів перебували позиції ЗСУ в районі Кримського.

Увечері в районі Світлодарськой дуги російські окупаційні війська провокували захисників Світлодарська, Новозванівки і Травневого. Там противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети і озброєння БМП.

Протягом дня на Горлівському напрямку було гаряче. Бої точилися навколо населеного пункту Луганське. Противник використовував гранатомети, стрілецьку зброю і заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети. Також на цьому напрямку ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів позиції ООС біля населеного пункту Новгородське.

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На Донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції в районі населених пунктів Мар’їнка, Піски, Авдіївка, Верхньоторецьк і Новомихайлівка, а в районі Невельського зафіксована робота снайпера.

Протягом доби неспокійно було на Маріупольському напрямку. Противник продовжував вести вогонь по наших позиціях із застосуванням зброї, яку повинно бути відведено на певні Мінськими домовленостями відстані. Так, ворог провокував захисників Бердянського і Гнутового вогнем з мінометів калібром 120 мм.

Протягом поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів в районі населених пунктів Мар’їнка, що на Донецькому напрямку і Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, вчора на Донбасі загинули четверо військових, двоє поранені.

Фото: Прес-центр штабу ОС.