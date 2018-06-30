У Чернігові тривають аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків підтоплення близько 90 приватних будинків, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

Оновлено о 22.50. Заступник міського голови Андрій Черненко звернувся до жителів міста з проханням мобілізувати усі сили на допомогу постраждалим в результаті затоплення будинків.

– У Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі №2 по вул. Перемоги, 183 від сьогоднішнього дня організовано збір необхідних речей для дітей різного віку та дорослих. Також на період відселення постраждалих місто організовує їх триразове харчування щодня, яке забезпечить комунальне підприємство Шкільне, – йдеться у зверненні Черненка.

– 30 червня в результаті інтенсивних опадів у м.Чернігові сталося підтоплення близько 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста (…) Під час проведення робіт з ліквідації підрозділами ГУ ДСНС України у Чернігівській області було евакуйовано 16 осіб, з яких 3 людини були передані працівникам медичної допомоги, – йдеться в повідомленні на сайті відомства у суботу ввечері.

Рятувальники відзначили, що станом на 17.00 суботи для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 18 одиниць техніки, 13 мотопомп та 55 осіб особового складу ГУ ДСНС України в області. Роботи з відкачування води завершено в 26 домогосподарствах. Техніка та особовий склад виконують роботи з відкачування води на 19 вулицях міста. Додатково залучено резервні сили Чернігівського, Куликівського і Ріпкинського районних підрозділів. Від комунальних служб міста залучено 15 одиниць техніки та 36 працівників.









Чернігів рятують від підтоплення: є постраждалі, потрібна допомога / 5 фотографий

У відомстві уточнили, що сталося часткове руйнування стін двох житлових будинків по вул. Толстого, 7 і Текстильників, 23. 3 сім’ї відселено до родичів.

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– Сталося часткове руйнування дорожнього покриття біля автомобільного мосту через річку Білоус Чернігівського району. Рух автодорогою не порушено, ремонтні роботи дорожнього покриття проводитимуться з понеділка, – сказано в повідомленні.

Ліквідація наслідків підтоплення триває.

Нагадаємо, в Україні через сильний вітер і дощ без електроенергії залишилися 384 населених пунктів.