PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На Івано-Франківщині річка вийшла з берегів і змила колибу/

На Івано-Франківщині річка вийшла з берегів і змила колибу

На Івано-Франківщині повінь руйнує будівлі.

На Івано-Франківщині річка Лімниця вийшла з берегів та знесла колибу, розташовану на березі в селі Добровляни Калуського району.

Про це в мережі повідомив та опублікував відео Олег Ярема.

– Попливла літня зала у колибі, – написав він у Facebook.

Читайте: Українців попередили про спеку +41° у липні

Нагадаємо, в Україні через сильний вітер і дощ без електроенергії залишилися 384 населених пунктів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Посуха в Україні
Найбільші засухи в Україні за 100 років і чи є загроза у 2018 році
Електроенергія
Частина Маріуполя лишилася без світла через негоду
Ураган у Львові: чоловік відсудив ₴140 тис. за пошкоджене авто
Смерч під Одесою
Смерч у морі під Одесою зафіксували на відео
Потоп у Вінниці
Потоп у Вінниці: злива паралізувала місто
Хвилі вище даху: в Чернівцях потік дощової води зніс машину
Згоріла церква
На Прикарпатті згоріла майже 100-літня дерев’яна церква
ДТП
Смертельна ДТП на Прикарпатті: вантажівка зіткнулася з автобусом
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка