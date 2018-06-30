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Негода в Україні: без світла майже 400 сіл, скасовано десятки авіарейсів

В Україні через сильний вітер і дощ без електроенергії залишилися 384 населених пунктів. В аеропорту Жуляни скасовано більшість рейсів.

непогода в киеве

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

– 29-30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 384 населених пункти в 10 областях, – йдеться в повідомленні.

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Знеструмленими залишилися населені пункти в Дніпропетровській (157), Київської (104), Вінницькій (33), Полтавській (26), Кіровоградській (15), Запорізькій (14), Херсонській (12), Черкаській (10), Миколаївській (8) і Луганській (5) областях.

На даний час до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Негода в Україні: без світла майже 400 сіл, скасовано десятки авіарейсів / 2 фотографии

За інформацією видання Обозреватель, у столичному аеропорту Київ ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) були скасовані більшість рейсів.

Нагадаємо, 30 червня на всій території України, крім західної частини, очікуються дощі.

Фото, відео: sanya.zpvadim_bloodlines.

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