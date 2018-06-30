Підвищення пенсій в Україні: кому піднімуть і коли

Пенсії в Україні в першу чергу підвищать чорнобильцям та людям з великим трудовим стажем, але малою заробітною платою. При наявності достатнього ресурсу підняти пенсії зможуть наприкінці 2018 року.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко в ефірі програми 5 каналу Інформаційний вечір.

– Найбільш гостре сьогодні питання для чорнобильців і треба вважати однією з головних проблем пенсійної реформи, що дуже малу надбавку до пенсії отримали люди з великим трудовим стажем 35-45 років, але малою заробітною платою… Ми працюємо і президент звертався до уряду, і глава уряду обіцяв, що все-таки питання великого термінового стажу і маленької зарплати повинні бути перераховані. І я знаю, що зараз Мінсоцполітики готує відповідні розрахунки і пропозиції і на мій погляд, це питання дуже болюче. Але не наша влада винна в тому, що люди тоді отримували мінімальну зарплату. Але ми не можемо пройти повз цієї проблеми і все-таки треба це питання врахувати і зробити для цих людей якусь окрему програму, – сказав Розенко.

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Він додав, що все залежить від наявності ресурсу.

– Якщо це більший ресурс – буде один варіант, якщо менше – то інший, – сказав віце-прем’єр.

На запитання ведучого, чи з’явиться додатковий ресурс на підняття пенсій, Розенко відповів позитивно.

– Думаю, що так. Ми бачимо позитивну динаміку надходжень в Пенсійний фонд. Ми отримали 3 млрд додатково в Пенсійний фонд, у порівнянні з тим, що планували. Теж буде багато залежати від того, чи вдасться підвищити мінімальну зарплату до 4200 грн. Все-таки це дасть додатковий ресурс у Пенсійний фонд України. І ось акумулювавши всі ці ресурси, я сподіваюся, що в кінці року ми будемо мати достатньо грошових надходжень в Пенсійний фонд України, щоб без інфляції, без збільшення дефіциту в Пенсійному фонді все-таки зробити якісь додаткові пенсійні програми, – додав він.

До речі, на підвищення пенсій з 1 липня можуть розраховувати три категорії громадян України.

Фото: ipress.ua.