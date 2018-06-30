Погода в Україні на сьогодні, 30 червня (КАРТА)

30 червня на всій території України, крім західної частини, очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Рівненській областях очікується мінлива хмарність. Температура до +19°С.

Жителів Херсонської області і Криму очікують дощі. Температура до +29°С.

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На сході очікуються опади. У Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Запорізькій областях температура до +32°С.

30 червня у столиці пройдуть дощі з грозами, температура +19-21°С.

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.