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Трамп: Говоритиму з Путіним про Україну

На зустрічі президентів США і Росії буде обговорюватися питання війни в Україні. 

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, він підніме питання про втручання Росії в американські вибори.

Трамп також сказав, що має намір обговорити конфлікти в Україні та Сирії, передає Голос Америки.

Напередодні Трамп написав у Twitter:

– Росія продовжує наполягати, що не втручалася в наші вибори.

Читайте: Трамп хоче вивести США з СОТ – ЗМІ

Як відомо, зустріч Трампа і Путіна може відбутися в столиці Фінляндії – Гельсінках.

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