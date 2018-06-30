Українців попередили про спеку +41° у липні

Середня місячна температура повітря у липні складе17-22°, на півдні до 24º, у гірських районах 11-16°. Максимум скочить до +40-41.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

-Липень – найтепліший місяць року з частими грозами та зливами”, – зазначають синоптики.

Абсолютний максимум температури повітря 31-39° метеорологи прогнозують у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях, місцями навіть до 40-41°, в гірських районах 24-30°. Абсолютний мінімум температури до 2-11º тепла, в Карпатах 0-1º тепла

Середня місячна кількість опадів 46-102 мм. У Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині – 103-184 мм, у південній частині місцями 29-47 мм.

Читайте: Негода в Україні: без світла майже 400 сіл, скасовано десятки авіарейсів

Як повідомлялося, початок липня в Україні буде дощовим.