Київстар та Vodafone запускають високошвидкісний 4G: коли і в яких областях

З 1 липня Vodafone запустить високошвидкісний мобільний інтернет за технологією 4G (LTE) в діапазоні 1800 МГц у 50 населених пунктах в Київській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Про це повідомила в коментарі агентству Інтерфакс-Україна керівник операторського відділу зв’язків з громадськістю цієї компанії Вікторія Рубан.

– Станом на 1 липня всім трьом операторам видадуть дозволи на однакову кількість базових станцій – по 1600. Хтось рассредоточивает їх по Україні, щоб заявити побільше “покритих населених пунктів”. Ми ж зосередимося на найбільш великих містах у 10 областях, щоб відразу забезпечити гідне покриття. Далі, по мірі видачі дозволів, будемо розширювати географію, – зазначила вона.

Читайте: Ryanair запустить новий рейс з Києва до Польщі – дата і ціна

Київстар з 1 липня запустить високошвидкісний мобільний інтернет за технологією 4G (LTE) в діапазоні 1800 МГц у Києві, і далі з інтервалами в два дні – в Одесі, Львові та інших регіонах.

Про це заявив журналістам на зустрічі у Львові президент компанії Петро Чернишов.

– З першого липня ми запускаємо 4G в діапазоні 1800, це додаткові частоти, які зроблять килимове покриття. Наші конкуренти хочуть красиво оголосити, що вони запускають відразу і скрізь. У нас інша стратегія: ми хочемо, щоб все добре працювало, тому спочатку запускаємо в Києві – це дуже багато базових станцій. І ми хочемо, щоб у нас було два дні, щоб перевірити, як воно працює. І якщо все добре працює, тоді 3 липня ми запускаємо в Одесі і курортах, а 5 липня – у Львові та околицях, – заявив він.

Чернишов також зазначив, що в разі, якщо щось буде працювати не ідеально – компанія планує переносити дати наступних запусків до усунення неполадок.

У той же час, президент оператора підкреслив, що жодних проблем у Київстару з Генштабом або отриманням узгоджених документів немає.

До слова, Факти ICTV розібралися в тарифних планах мобільних операторів, які надають 4G в Україні.

Фото: fttc.com.ua.