Злива в Івано-Франківській області зруйнувала 9 км доріг і пошкодила 9 мостів

Через зливу в Івано-Франківській області були підтоплені не тільки житлові приміщення, але і адміністративні будівлі.

Про це йдеться у інформації Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 12.00 30 червня.

– Всього підтоплено: 188 житлових будинків, 12 прибудинкових територій ж/д, 1250 присадибних ділянок, зруйновано 9 км автомобільних доріг та пошкоджено 54 км доріг місцевого значення, пошкоджено 8 автомобільних мостів та 1 пішохідний, що з’єднують сільські місцеві дороги з приватними присадибними ділянками, – йдеться в повідомленні.

Підтоплення відбулося у місті Калуш, селищі Богородчани, на території Рожнятівського району та Яремчанської міської ради.

Читайте: Знищений урожай і знеструмлено 130 сіл: в Україні вирувала негода

Роботи по відкачуванню тривають.

Залишаються частково підтопленими окремі підвальні приміщення житлових будинків.

Прес-секретар обласного відділу ДСНС Світлана Бабушкіна заявила, що дороги знаходяться в проїжджому стані, передає 112 Україна.

Вона додала, що на 30 червня синоптики прогнозують на річках басейнів Дністра, Сяну, Прут і Сірет формування дощових паводків з підйомом рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках і в місцях звуження русел – до 2,0-2,5 м. Можливий вихід води на заплаву, інтенсивний вихід місцевий схиловий стік, утворення локальних селевих потоків, які можуть мати небезпечні наслідки.

Нагадаємо, в Україні з-за сильного вітру і дощу без електроенергії залишилися 384 населених пунктів. В аеропорту Жуляни скасовано більшість рейсів.

Фото: ДСНС.