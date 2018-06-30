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Злива з грозою у Києві – столиця попливла

Кияни діляться відео наслідків зливи, яка прокотилася столицею.

30 червня в столиці України Києві пройшла злива, яка супроводжувалася грозою.

У результаті негоди частину вулиць столиці затопило.

Відповідні фото і відео з’явилися в мережі.

Читайте: На Івано-Франківщині річка вийшла з берегів і змила колибу

Нагадаємо, в Україні через сильний вітер і дощ без електроенергії залишилися 384 населених пунктів.

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