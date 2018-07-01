Анонім погрожує вбити дітей-заручників. СБУ перевіряє інформацію

Служба безпеки України і Нацполіція отримали сьогодні анонімний лист з погрозою вбити дітей, які нібито знаходяться в заручниках.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
– Зловмисник погрожує реалізувати злочин у разі несплати коштів у сумі $350 тис., – йдется у повідомленні.
Правоохоронці, в числі інших, перевіряють версію про можливі шахрайські дії, оскільки надісланий анонімом список дітей міститься на офіційному сайті Служби розшуку дітей.
– Двоє з них вже знайдені, факти їх викрадення підтвердження не знайшли, – відзначають в СБУ.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 146, 147 і 189 Кримінального кодексу України.
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