Анонім погрожує вбити дітей-заручників. СБУ перевіряє інформацію

Служба безпеки України і Нацполіція отримали сьогодні анонімний лист з погрозою вбити дітей, які нібито знаходяться в заручниках.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

– Зловмисник погрожує реалізувати злочин у разі несплати коштів у сумі $350 тис., – йдется у повідомленні.

Правоохоронці, в числі інших, перевіряють версію про можливі шахрайські дії, оскільки надісланий анонімом список дітей міститься на офіційному сайті Служби розшуку дітей.

– Двоє з них вже знайдені, факти їх викрадення підтвердження не знайшли, – відзначають в СБУ.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 146, 147 і 189 Кримінального кодексу України.