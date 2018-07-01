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Без паспортів. Українських моряків випустили з ФСБ у Криму

Морякам затриманого біля берегів Криму українського судна ЯМК-0041 не висунули звинувачень та відпустили з управління ФСБ в анексованому Криму.

Чорне море

Однак вони не можуть залишити територію Севастополя, бо їм не повернули паспорти, повідомив у коментарі Крим.Реалії адвокат рибалок Еміль Курбедінов.

За його словами, українських моряків випустили кілька днів тому після того, як їх утримували 1,5 місяці.

– Звинувачень українцям не пред’явили, проте закордонні паспорти рибалкам не повернули, тому вони практично не можуть покинути межі Севастополя і постійно запрошуються на різні додаткові слідчі заходи, – сказав адвокат.

Читайте: У Криму моряки затриманого українського судна оголосили голодування

Нагадаємо, 4 травня в акваторії Чорного моря російські окупанти затримали українське риболовецьке судно ЯМК-0041. Екіпаж із 5 українців доставили в анексований Крим.

Фотоdreamstime.com

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