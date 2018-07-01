У Києві на Майдані Незалежності проходить акція на підтримку політв’язнів.
На великому банері на Майдані розмістили фотографії політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка, повідомляє Громадське.
Люди тримають плакати #FreeSentsov та написи Звільніть заручників Кремля.
Читайте: Росія отримала два прохання про помилування Сенцова – адвокат
За словами організатора Івана Рудяка, у неділю на подібні акції вийшли у Грузії, Литві, Польщі, Чехії, Нідерландах, Австрії, Китаї, Новій Зеландії та багатьох українських містах.
#FreeSentsov: у Києві проходить акція на підтримку політв’язнів / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у ніч на п’ятницю група муніципальних депутатів і активістів влаштувала в центрі Москви акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.
Фото: Громадське.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+