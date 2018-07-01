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#FreeSentsov: у Києві проходить акція на підтримку політв’язнів

У Києві на Майдані Незалежності проходить акція на підтримку політв’язнів.

На великому банері на Майдані розмістили фотографії політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка, повідомляє Громадське.

Люди тримають плакати #FreeSentsov та написи Звільніть заручників Кремля.

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За словами організатора Івана Рудяка, у неділю на подібні акції вийшли у Грузії, Литві, Польщі, Чехії, Нідерландах, Австрії, Китаї, Новій Зеландії та багатьох українських містах.

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#FreeSentsov: у Києві проходить акція на підтримку політв’язнів / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у ніч на п’ятницю група муніципальних депутатів і активістів влаштувала в центрі Москви акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.

Фото: Громадське.

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