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Штормове попередження по Україні: де чекати зливи та шквали

Протягом дня 1 липня очікується погіршення погодних умов на значній території України.

Про це попереджає ДСНС.

Зокрема, у центральних, північних, східних областях, а також в Приазов’ї можливі грози, місцями сильні зливи, град, пориви вітру та шквали до 15-20 м/с.

Станом на ранок 1 липня, внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 136 населених пунктів у 4 областях, а саме: Дніпропетровська – 74, Київська – 29, Запорізька – 3 та Луганська – 30.

Через зливи у Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській та Луганській областях підтоплено будинки.

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Нагадаємо, учора в Україні через сильний вітер і дощ без електроенергії залишилися 384 населених пунктів.

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