PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Схуд на 17 кг: український консул зміг відвідати політв'язня в РФ/

Схуд на 17 кг: український консул зміг відвідати політв’язня в РФ

Український консул в Новосибірську відвідав у колонії під Магаданом українського політв’язня Сергія Литвинова, якого засудили до 8,6 років колонії за нібито скоєння розбою відносно громадянина Росії.

– Консул Діана Іванова була у Литвинова три дні тому. Наскільки мені відомо – це перший випадок, коли консул там під Магаданом його побачила. Його два роки ніхто не бачив, хоча консул неодноразово писала запити на його відвідування, – повідомляє обізнаний у справах українських політв’язнів Станіслав Огоровий, передає Громадське.

За його словами, Литвинов за час перебування в колонії суворого режиму схуд на 17 кілограмів через погане харчування та умови. Йому не видали літній одяг, через що він вимушений ходити у звичайній футболці та штанах. За це Литвинова постійно відправляють до штрафного ізолятора як за “порушення режиму”.

Читайте: Росія отримала два прохання про помилування Сенцова – адвокат

– У нього немає ніякої підтримки з батьківщини, немає посилок. Я думаю, що він взагалі втратив зв’язок з родиною. Він хоче повернутися в Ростовську область, де він спочатку відбував покарання, адже по закону — це те місце, де він був засуджений, і він має на це право, — сказав Огоровий.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція на підтримку політв’язнів.

Фото: Громадське/Марія Томак

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Москалькова їде до Сенцова і хоче взяти Денісову
Турбйорн Ягланд
Кремль відповів на прохання Ягланда про помилування Сенцова
Денісова поставила умову РФ щодо політв’язнів
Генсек Ради Європи подав Путіну прохання про помилування Сенцова
Політв’язню Павлу Грибу стало гірше, потрібна термінова операція
У День Росії в СІЗО співали гімн України – лист Балуха президенту
Балуха переведено в ІТТ, де над ним знущаються – Денісова
Лист Сенцова російським кінематографістам
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка