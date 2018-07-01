Схуд на 17 кг: український консул зміг відвідати політв’язня в РФ

Український консул в Новосибірську відвідав у колонії під Магаданом українського політв’язня Сергія Литвинова, якого засудили до 8,6 років колонії за нібито скоєння розбою відносно громадянина Росії.

– Консул Діана Іванова була у Литвинова три дні тому. Наскільки мені відомо – це перший випадок, коли консул там під Магаданом його побачила. Його два роки ніхто не бачив, хоча консул неодноразово писала запити на його відвідування, – повідомляє обізнаний у справах українських політв’язнів Станіслав Огоровий, передає Громадське.

За його словами, Литвинов за час перебування в колонії суворого режиму схуд на 17 кілограмів через погане харчування та умови. Йому не видали літній одяг, через що він вимушений ходити у звичайній футболці та штанах. За це Литвинова постійно відправляють до штрафного ізолятора як за “порушення режиму”.

Читайте: Росія отримала два прохання про помилування Сенцова – адвокат

– У нього немає ніякої підтримки з батьківщини, немає посилок. Я думаю, що він взагалі втратив зв’язок з родиною. Він хоче повернутися в Ростовську область, де він спочатку відбував покарання, адже по закону — це те місце, де він був засуджений, і він має на це право, — сказав Огоровий.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція на підтримку політв’язнів.

Фото: Громадське/Марія Томак