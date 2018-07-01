“Тиша” на Донбасі: ворог застосував міномети

Протягом доби ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Окупанти 26 разів прицільно стріляли по наших позиціях, 4 з яких – із важкого озброєння. Одного військового поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

– Незважаючи на прийняте рішення Тристоронньої контактної групи у Мінську щодо оголошення режиму тиші по всій лінії фронту, починаючи з 00.00 годин 01 липня 2018 року, бойовики російських окупаційних військ упродовж поточної доби 2 рази відкривали вогонь по наших захисниках. На Горлівському напрямку ворог обстріляв із мінометів калібром 120 мм наші позиції у районі населеного пункту Зайцеве, а з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Новоолександрівка, що на Луганському напрямку, – йдеться у повідомленні.

Луганський напрямок

У районі Новотошківського ворог вів вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Горлівський напрямок

Російські найманці у районі Південного та Зайцевого стріляли із гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Донецький напрямок

Тут бойовики застосовували переважно гранатомети та стрілецьку зброю. Під ворожим вогнем перебували захисники Мар’їнки, Красногорівки, Авдіївки, Верхньоторецького, Пісків, Опитного та Новомихайлівки.

Маріупольський напрямок

Ворожі обстріли в основному носили провокативний характер. Окупанти застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Під ворожим вогнем опинилися наші позиції в районі населених пунктів: Лебединське, Водяне, Павлопіль, Чермалик, Талаківка та Гнутове. У результаті бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.

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Водночас, за даними розвідки, в результаті підриву на протитанковій міні пошкоджено БТР російських окупаційних військ і один бойовик дістав поранення.

Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група заявила про підтримку режиму припинення вогню на Донбасі з 1 липня – у зв’язку з початком сезону збирання врожаю.

Фото: Прес-центр ООС