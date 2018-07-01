PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У бухтах Севастополя ще замайорить прапор України - Порошенко/

У бухтах Севастополя ще замайорить прапор України – Порошенко

Президент Петро Порошенко привітав особовий склад Військово-Морських Сил ЗСУ з професійним святом.

Корабель ВМС

– Вірю, що спільними зусиллями ми відродимо та примножимо морську славу України, а державний прапор на наших кораблях знову замайорить у бухтах українського Севастополя, – написав глава держави у Facebook.

Він також подякував ВМС за відданість військовому обов’язку, мужність і героїзм.

ЧитайтеНавчання біля Криму: військові відбивають наступ з окупованих територій

Нагадаємо, День Військово-Морських сил Збройних сил України – професійне свято військовослужбовців і працівників Військово-Морських сил ЗСУ, яке з 2015 року відзначається в першу неділю липня.

Фото: скрін відео Петро Порошенко/Facebook

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка