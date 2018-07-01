У бухтах Севастополя ще замайорить прапор України – Порошенко

Президент Петро Порошенко привітав особовий склад Військово-Морських Сил ЗСУ з професійним святом.
– Вірю, що спільними зусиллями ми відродимо та примножимо морську славу України, а державний прапор на наших кораблях знову замайорить у бухтах українського Севастополя, – написав глава держави у Facebook.
Він також подякував ВМС за відданість військовому обов’язку, мужність і героїзм.
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Нагадаємо, День Військово-Морських сил Збройних сил України – професійне свято військовослужбовців і працівників Військово-Морських сил ЗСУ, яке з 2015 року відзначається в першу неділю липня.
Фото: скрін відео Петро Порошенко/Facebook
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