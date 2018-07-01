З Жулян не можуть вилетіти кілька тисяч туристів

В аеропорту Київ з 30 червня не можуть вилетіти на відпочинок до Анталії та Батумі кілька тисяч туристів.
Про це повідомляє 112 Україна.
Згідно з інформацією на табло в аеропорту, затримується виліт семи рейсів.
Причина поки невідома.
За словами пасажирів, затримку одного з рейсів авіаперевізник пояснив поломкою літака, потім – що у компанії виникли фінансові труднощі.
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Нагадаємо, вчора, 30 червня, в Тунісі в аеропорту застрягли 800 українських туристів. Вони зможуть вилетіти до Києва тільки 2 липня.
Фото: Аеропорт Київ
Відео: Юра Касьяненко
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