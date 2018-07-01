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З Жулян не можуть вилетіти кілька тисяч туристів

В аеропорту Київ з 30 червня не можуть вилетіти на відпочинок до Анталії та Батумі кілька тисяч туристів.

Аеропорт Київ

Про це повідомляє 112 Україна.

Згідно з інформацією на табло в аеропорту, затримується виліт семи рейсів.

Причина поки невідома.

За словами пасажирів, затримку одного з рейсів авіаперевізник пояснив поломкою літака, потім – що у компанії виникли фінансові труднощі.

Читайте: Злива в Івано-Франківській області зруйнувала 9 км доріг і пошкодила 9 мостів

Нагадаємо, вчора, 30 червня, в Тунісі в аеропорту застрягли 800 українських туристів. Вони зможуть вилетіти до Києва тільки 2 липня.

Фото: Аеропорт Київ

Відео: Юра Касьяненко 

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