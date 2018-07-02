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160 українських туристів застрягли в аеропорту Пальма-де-Майорка

160 українських туристів, які відпочивали в Іспанії на острові Майорка, з 5 ранку понеділка знаходяться в очікуванні рейсу до Києва. Літак повинен був вилетіти ще 1 липня ввечері.

Про це повідомляє Укрінформ.

Туристи знаходяться в аеропорту міста Пальма-де-Майорка.

Тури пасажири купували у турагентстві Join Up, рейс повинна була здійснювати українська авіакомпанія YanAir.

Прибувши в аеропорт, туристи здали багаж, пройшли реєстрацію і митний контроль – і застрягли у транзитній зоні.

– Мене звуть Сірий В’ячеслав, я один з туристів, які перебувають в аеропорту м. Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур організований через оператора Join Up. Виліт має бути через авіакомпанію YanAir. Рейс вильоту був призначений на 01.07 на 17.40, було перенесення рейсу, про який нас повідомили і був організований трансфер. Потім наш турагент повідомив, що рейс знову переноситься, – зазначив він.

У Join Up пояснили затримку рейсу технічними проблемами авіакомпанії YanAir. Як й інша авіакомпанія – Bravo Airways – вона часто повідомляє про технічні несправності літаків і має регулярні затримки рейсів.

Читайте: Затримка або скасування рейсу: що робити і як отримати компенсацію

Нагадаємо, вже кілька діб українські туристи не можуть вилетіти з Тунісу в Україну.

За словами Володимира Омеляна, через заборгованість туроператора Oasis перед авіакомпанією Bravo, в Тунісі застрягли близько 800 українців.

Мінінфраструктури вимагатиме від ГПУ порушити кримінальну справу у зв’язку з шахрайством.

ФОТО: Рixabay

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