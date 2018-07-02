20% від концертів. Як українських зірок каратимуть за виступи в РФ

Прізвища українських зірок, що гастролюють у Росії, вноситимуть до спеціального реєстру, а також запускатимуть відповідне оголошення на телебаченні чи в ефірі радіо. Крім того, з гастролерів стягуватимуть збір у розмірі 20%.

Як працюватиме закон про гастролі українських зірок у Росії, розповів Апострофу віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.

– Законопроект простий – він встановлює, що ті, хто гастролюють на території держави-агресора, повідомляють про участь у всіх видовищних заходах, які планують у Російській Федерації, Службу безпеки України. Вона звертається до органу, який веде спеціальний реєстр осіб, які гастролюють на території держави-агресора, – пояснив він.

На підставі цього реєстру потім телебачення титрує виступ чи відеокліп такого виконавця написом, що цей артист гастролює на території держави-агресора. На радіо це відбуватиметься шляхом голосового повідомлення диктора.

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Також все це титрується у рекламних оголошеннях та афішах щодо концертів, які відбуваються за участю цього виконавця в Україні.

– Плюс я запропонував запровадити гастрольний збір 20%, який буде стягуватися з кожного заходу, в якому беруть участь виконавець або виконавці, занесені до реєстру осіб, які гастролюють на території держави-агресора. І цільовим чином ці кошти мають йти на підтримку обороноздатності та національної безпеки України. У зв’язку з цим вносяться зміни також до Податкового та Бюджетного кодексів, – додав Кириленко.

Віце-прем’єр-міністр також наголосив, що з початком серйозних розмов про внесення цього законопроекту, кількість українських зірок, які гастролюють на території Росії, різко зменшилася.

Нагадаємо, законопроект про гастролі українських зірок у Росії зареєстрували у Верховній Раді на початку березня.

Фото: Рixabay